Türkiye Gazetesi

İsrail yönetimine hizmet veren bir taşeron firmanın çalışanları sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında iş makineleriyle Mescid-i Aksa’nın doğu surlarının dibinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığı’na geldi. Ekipler, daha önceki kazılarda Müslümanlara ait olduğu ifade edilen ve kemiklerin ortaya çıktığı alanda yeniden çalışma başlattı.

Polis eşliğindeki firma çalışanları, mezarlığın bir kısmının etrafını demir korkuluklarla kapattı. Çalışmalara tepki gösteren Filistinliler ise İsrail polisi tarafından alandan çıkarıldı.

İsrail’e bağlı ekipler 10 Ekim’de Mescid-i Aksa’nın surlarının dibindeki Müslüman mezarlarını tahrip etmişti. İsrail mahkemesi, geçtiğimiz hafta Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresine bağlı İslami Kabristanların Korunması Komitesinin mezarlıktaki yıkımın durdurulması amacıyla yaptığı başvuruyu reddetmişti.

İŞGAL İÇİN 1355 KONUT DAHA

Öte yandan İsrail, işgal ettiği Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşim birimlerine 1355 yeni konutun daha inşa edilmesi için ihale açılacağını duyurdu. İsrail İskan Bakanı Zeev Elki “Yahuda ve Samiriye’deki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi siyonist vizyon açısından gerekli ve önemlidir. Buralarda uzun süredir inşaat durmuştu. Yeni konutların yapılması için ihale açılacak” dedi.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Bu arada İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi. İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif’in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’ndan ayrıldığı kaydedildi. Harem-i Şerif’e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına sebep oluyor.

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