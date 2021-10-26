Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in, Filistin'deki bazı insan hakları grupları ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) "terör örgütü" olarak tanımlamasının Filistin STK'lerine karşı haksız bir saldırı olduğunu bildirdi. Bachelot, İsrail'in 22 Ekim'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FHKC) bağlı olduğu idda edilen 6 insan hakları kuruluşunun "terör örgütü" listesine almasına yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi

Bachelet, İsrail'in, 22 Ekim'de, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu "terör örgütleri" listesine almasına yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.



'"TERÖR ÖRGÜTLERİ"'DEKİ KURULUŞLAR YILLARDIR BM İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE'

Yüksek Komiser, "terör örgütleri" listesine alınan kuruluşların işgal altındaki Filistin topraklarındaki en saygın insan hakları kuruluşları içinde yer aldığının ve on yıllardır BM ile yakın iş birliği içinde çalıştıklarının altını çizdi.

İsrail'in kararının Filistin'deki insan hakları savunucularına, STK'lere, örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Bachelet, kararın derhal iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Bachelet, 6 Filistin insan hakları kuruluşunun faaliyetlerine övgüde bulunarak, "BM veya başka bir uluslararası kuruluştan önce hak talep etmek terör eylemi değildir. İşgal altındaki Filistin topraklarında kadınların haklarını savunmak terörizm değildir. Tutuklu Filistinlilere adli yardımda bulunmak terör değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, 22 Ekim'de, Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu, terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Örgütü, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin şubesi yasa dışı ilan edilmişti.

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