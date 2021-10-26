İsrailli Gilad Gil Pereg, iki sene önce Arjantin'in Mendoza eyaletinde kendisini ziyarete gelen Phyria Saroussy ve teyzesi Lily Pereg'i öldürdü. Tutuklanan Pereg'in yargılanmasına bugün de devam edildi. Kendisini kedi zanneden 40 yaşındaki zanlı, mahkemede miyavlamaya başlayınca durulma yarıda kaldı. Kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen ve miyavlamayı da kesmeyen Pereg, hakimin emriyle mahkeme salonundan çıkarıldı.
Resimdekiler, Gilad Gil Pereg'in öldürdüğü annesi ve teyzesi
"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"
Halk arasından seçilen 12 kişilik jüriden oluşan mahkemenin, Adli Tıp raporunu ve delilleri inceleyip tanıkları dinledikten sonra Pereg'in suçlu olup olmadığına, gelecek duruşma tarihine (3 Kasım) kadar karar vermesi bekleniyor. Sanık ile görüşen Adlı Tıp Psikiyatristi Mariano Castex'in raporunda, Pereg'in aklı dengesinin yerinde olmadığı yer alıyor.
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Anne ve teyzesini öldürdü, mahkemede miyavladı!
Arjantin'de annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan Gilad Gil Pereg, mahkemede miyavlamaya başlayınca salondan atıldı.
İsrailli Gilad Gil Pereg, iki sene önce Arjantin'in Mendoza eyaletinde kendisini ziyarete gelen Phyria Saroussy ve teyzesi Lily Pereg'i öldürdü. Tutuklanan Pereg'in yargılanmasına bugün de devam edildi. Kendisini kedi zanneden 40 yaşındaki zanlı, mahkemede miyavlamaya başlayınca durulma yarıda kaldı. Kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen ve miyavlamayı da kesmeyen Pereg, hakimin emriyle mahkeme salonundan çıkarıldı.
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