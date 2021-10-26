İran’da başkent Tahran dahil olmak üzere birçok şehirde akaryakıt satışları durdu. Bunun akabinde benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanılanları sebebi ise siber saldırı olarak açıklandı. İran Ulusal İnternet Merkezi, yerel saatle 11.00’de ülkedeki akaryakıt dağıtım sistemine siber saldırı gerçekleştiği bildirilerek "Bu sebeple istasyonların akaryakıt dağıtım sistemi ile bağlantısı koptu" dedi. Merkez, problemi çözmek için uğraştıklarını, önümüzdeki saatlerde akaryakıt sisteminin yeniden çalışmaya başlayacağını ifade etti.
Tahran'ın maskesi düştü! İran yeni savaş çıkarmak istiyor Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Eldar Namazov, İran’ın Rusya ve Ermenistan’ı Azerbaycan’a karşı kışkırttığını ve yeni bir çatışma zemini oluşturmaya çalıştığını söyledi.
Tahran’da hava kirliliği "kırmızı alarm" seviyesinde İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin 168 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve bunun herkes için "sağlıksız" kabul edilen "kırmızı" seviye olduğu belirtildi.
İran'da benzin satışları durdu
İran'da benzin satışları durdu, ülkede kriz yaşandı. Yetkililer, sebebini "siber saldırı" olarak açıkladı.
İran’da başkent Tahran dahil olmak üzere birçok şehirde akaryakıt satışları durdu. Bunun akabinde benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanılanları sebebi ise siber saldırı olarak açıklandı. İran Ulusal İnternet Merkezi, yerel saatle 11.00’de ülkedeki akaryakıt dağıtım sistemine siber saldırı gerçekleştiği bildirilerek "Bu sebeple istasyonların akaryakıt dağıtım sistemi ile bağlantısı koptu" dedi. Merkez, problemi çözmek için uğraştıklarını, önümüzdeki saatlerde akaryakıt sisteminin yeniden çalışmaya başlayacağını ifade etti.
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