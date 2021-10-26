Türkiye Gazetesi

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 129 bin 63 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

EN YÜKSEK ÖLÜM SAYISI KAYDEDİLDİ

Son 24 saatte 19 bin 120 günlük vakanın tespit edildiği ve 734 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

En yüksek vaka sayısı 22 bin 415 ile 21 Ekim'de yaşanmıştı.

AŞILANAN SAYISI MİLYONU GEÇTİ

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 254 bin 920 bin kişiye aşı yapıldı.

Toplam aşılanan sayısı 9 milyon 151 bin 478'e ulaştı.

Çin, Pekin Maratonunu koronavirüs nedeniyle erteledi Çin’de her yıl düzenlenen Pekin Maratonu bu yıl, artan koronavirüs hasta sayısı nedeniyle ertelendi. Ülkede sağlık kurumları hasta sayısının artabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Rusya'da koronavirüs Delta Plus mutasyonu mikroskopla görüntülendi Rusya'da Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör) bir Afrika yeşil maymunun böbreğine epitel hücre kültürü üzerine yapay olarak yerleştirilen ve elektron mikroskobu kullanılarak incelenen korona virüsün Delta Plus mutasyonunu görüntülendi.