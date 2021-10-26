Türkiye Gazetesi

DSÖ Acil Durum Komitesi, Covid-19 salgınının "dünya genelinde halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği" ve "koordineli uluslararası bir müdahale gerektiren olağanüstü bir durum" olduğuna oy birliğiyle karar verdi. Komite, DSÖ üyesi 194 ülkeye, uluslararası seyahatlerde tek şart olarak "Covid-19 aşısı şartı" istememeleri tavsiyesinde bulundu. Buna gerekçe olarak da aşılara "sınırlı küresel erişim" ve "aşıların adaletsiz dağılımı" gösterildi.

“BÜTÜN AŞILARI TANIYIN”

Komite, uluslararası seyahati kolaylaştırmak için "risk temelli" bir yaklaşıma devam edilmesi ve alınan seyahat önlemleri hakkında DSÖ ile bilgi paylaşılması için ülkelere çağrı yaptı. Komite, ayrıca, DSÖ'ye Covid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) önerisiyle acil kullanımına onay verdikleri aşıları tanımaları için bütün ülkelere seslendi.



İngiltere'den yeni uygulama: Tam aşılı yolcuları alacak İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları alacağını duyurdu.



DSÖ'den aşı açıklaması ​Dünya Sağlık Örgütü, mevcut verilerin ışığında Covid-19 ile mücadelede şu an için “güçlendirici” aşı dozuna ihtiyaç olmadığını belirtti.