Türkiye Gazetesi

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da işgal altındaki bölgelerde 3 bin yeni konut inşasına onay vereceğini duyurdu. Bunun ardından ABD'nin İsrail Maslahatgüzarı Michael Ratney'nin telefonla İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Dış Politika Danışmanı Shimrit Meir ile görüştüğü ileri sürüldü. Görüşmede Ratney'nin İsrail yönetiminin bu yönde bir adım atmasını protesto ettiği ifade edildi. ABD'li diplomatın ülkesinin özellikle de yeni yerleşimci planın Batı Şeria'nın daha da içlerindeki izole bölgeleri kapsamasına özellikle itiraz ettiği iddia edildi.

BIDEN, İSRAİL'E KARŞI

Öte yandan, Biden yönetimi, İsrail'in tek taraflı ve yasa dışı yerleşim planlarına karşı çıktığını açıktan da ifade ediyor. Geçen hafta günlük basın toplantısında konuya değinen Dışişleri Sözcüsü Ned Price da İsrail'in Batı Şeria'nın içlerine doğru yeni yerleşim planı konusunda kaygılı olduklarını ifade etmişti. Price, İsrail ile Filistin'i tek taraflı adımlardan kaçınmaya çağırmıştı.

İsrail'den Batı Şeria'da 1355 konut için ihale planı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimlerine 1355 yeni konutun inşa edilmesi için ihale açılacağını açıkladı.

Türkiye'den İsrail'e çok sert Batı Şeria tepkisi Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Konseyinin gelecek hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı.