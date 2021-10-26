Türkiye Gazetesi

İtalya’nın Sicilya adasında üç gündür etkili olan sağanak hayatı felç etti. Etna Yanardağı’ndan Katanya şehir merkezindeki Duomo katedraline kadar uzanan ünlü Etnea Caddesi ve bağlantı yollarında sel oluştu. Gravina kasabasında 53 yaşında bir kişi, Scordia kasabasında da 67 yaşında bir adamın cansız bedenine ulaşıldı. Adamın 54 yaşındaki karısının da kayıp olduğu aktarıldı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Caddedeki çok sayıda iş yerini ve evi su basarken arabalar da selde sürüklendi. Sağanak yüzünden uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. Katanya Fontanarossa Havaalanı'nda uçuşlar durduruldu. Katanya ve çevre illerde okullar tatil edildi.

"EVDEN ÇIKMAYIN"

Katanya Belediye Başkanı Salvo Pogliese, "benzeri görülmemiş" olağanüstü hava olayları yaşadığını ifade ederek, halkı evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Başkan Pogliese, dükkan ve iş yerlerinin acil durum sebebiyle bu gece yarısına kadar kapatıldığını bildirdi.

"NADİR BİR AKDENİZ KASIRGASI"

Uzmanlar, Sicilya’yı Medicane olarak bilinen nadir bir Akdeniz kasırgasının vurduğunu söyledi. Hava durumunun ilerleyen günlerde daha da kötüleşmesini bekleyen uzmanlar, perşembe ve cuma daha şiddetli yağmur yağabileceğini duyurdu. Uzmanlar, bu yağışın beraberinde sel de getirebileceğini aktardı.

"CAN KAYIPLARI ARTABİLİR"

İtalya Sivil Koruma Dairesi de Sicilya ve komşu Calabria bölgeleri için en şiddetli hava uyarısını yayımladı. Ajans, bu bölgelerde şiddetli yağmur, gök gürültülü fırtınalar ve sert rüzgarlardan kaynaklanan potansiyel can ve mal hasarı riski konusunda uyardı.

Sicilya mafyasından New Yorklulara şaşırtan teklif New York'un en ünlü mafya gruplarından Sicilya kökenli Gambino ailesi, DAEŞ saldırılarına karşı tetikte olan New Yorkluları bu örgüte karşı korumayı teklif etti.

Selde kaybolan 15 kişi için başlatılan arama çalışmaları Gürcistan’a kadar genişletildi Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde Kastamonu ve Sinop şehirlerinde kaybolan 15 vatandaş için arama çalışmaları titizlikle sürdürülürken yaklaşık 200 arama personelinin katıldığı çalışma Gürcistan’a kadar genişletildi.