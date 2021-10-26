Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci büyük yurtdışı gezisinin detaylı programına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Biden'ın ilk olarak G20 Zirvesi için İtalya'nın başkenti Roma'yı, sonrasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) için İskoçya'nın Glasgow kentini ziyaret edeceğini söyledi. Sullivan, perşembe günü yola çıkacak olan Biden'ın, cuma Roma ziyaretinde öncelikle Vatikan'da Papa Francis ile görüşeceğini söyledi. Jake Sullivan, ABD Başkanı ile Papa'nın iklim değişikliği, göç ve gelir eşitsizliği konularını konuşacağını aktardı.

İSKOÇYA'YA DA GİDECEK

Sullivan, Joe Biden'ın aynı gün içinde İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geleceğini dile getirdi. Cumartesi ve pazar ise G20 etkinliklerine katılacağını ifade etti. Sullivan, Biden'ın Zirve'de tedarik zinciri meseleleri, enerji fiyatları ve İran nükleer programını tartışmak için diğer dünya liderleriyle toplantılar düzenleyebileceğini belirterek "Biden sonrasında ise COP26 Konferansı için İskoçya'nın Glasgow şehrine gidecek" dedi.

"BIDEN'IN PROGRAMINDA YER VAR"

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise bir gazeteceinin "Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek mi?" sorusuna açıklık getirdi. Psaki, "Biden'ın programında yer var. Sanırım ek ikili görüşmeler için sonuçlandırmaya çalıştığımız programda belirtmiştim. İkili arasında bir görüşme gerçekleşmesine ilişkin henüz bir tahminde bulunamıyorum. Henüz tam olarak tahmin edebileceğim bir şey yok" dedi.

ABD: Biden'ın önceliği Türkiye ile iş birliği 10 büyükelçi "Osman Kavala" açıklaması sonrası geri adım attı. Buna ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "Biden yönetimi, Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği istiyor" ifadelerini kullandı.

Anket açıklandı: Joe Biden'a halk desteği yüzde 41'e geriledi ABD'de yapılan bir ankete göre, Başkan Joe Biden'a halk desteği yüzde 41'e geriledi.