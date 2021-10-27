Türkiye Gazetesi

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marvat bölgesinde devriyedeki polis aracına ateş açıldı.

Dört polisin yaşamını yitirdiği saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Dün de Bannu ve Lakki Marvat bölgelerinde iki polis, motosikletli saldırganların ateş açması sonucu ölmüştü.



Pakistan'da çifte saldırı, 2'si çocuk 3 ölü var Pakistan'da düzenlenen çifte bombalı saldırılarda 2’si çocuk 3 kişi canından oldu.

Yunan askerlerinin işkence ettiği Pakistanlı göçmenler Türk askerlerinin yardımıyla kurtuldu Avrupa’ya gitme ümidiyle Yunanistan’a giderek Yunan askerleri tarafından işkence gören ve 4 gün boyunca aç ve susuz bırakılan 15 Pakistan uyruklu göçmen “Türk askerleri olmasaydı ölecektik üzerimizdeki kıyafetleri onlar verdi” diyerek o dehşet anlarını anlattı.