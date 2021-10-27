Türkiye Gazetesi

ABD'nin Hiroşima'nın yüzde 70'ini yok eden atom bombası saldırısından sağ kurtulan ve ülkedeki nükleer silah karşıtı hareketin önemli simgelerinden biri olan Sunao Tsuboi anemi kaynaklı kalp ritmi bozukluğu nedeniyle öldü.

ÖLÜM NEDENİ ANEMİ KAYNAKLI KALP RİTİM BOZUKLUĞU

Nükleer silahların yol açtığı yıkımı en iyi bilen ülke olan Japonya, ülkedeki nükleer silah karşıtı hareketin simge isimlerinden birini kaybetti. ABD'nin Hiroşima'ya yönelik atom bombası saldırısından sağ kurtulan Sunao Tsuboi, 96 yaşında hayatını kaybetti. Sivil toplumda yürüttüğü barışçıl çalışmalarla tanınan ve 2016'da Hiroşima'yı ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile görüşerek uluslararası kamuoyunda tanınır hale gelen Tsuboi'nin ölüm haberini ailesi kamuoyuna duyurdu. Tsuboi'nin anemi kaynaklı kalp ritmi bozukluğu nedeniyle pazar günü hayatını kaybettiği öğrenildi.

JAPONYA BAŞBAKANINDAN TAZİYE MESAJI

Obama Japonya’yı ziyaret ettiği dönemde Dışişleri Bakanı olan Japonya Başbakanı Fumio Kishida da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Tsuboi'nin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya oluşturma çabasına değindi. Kishida, "Tsuboi ile nükleer silahların olmadığı bir dünyayı gerçekleştirme hedefimize farklı şekillerde destek sağlamış, fikir alışverişinde bulunmuştuk. ABD Başkanı Obama'nın Hiroşima ziyaretine de katılmıştı" ifadelerini kullanarak, Tsuboi'nin düşüncelerinin yaşamaya devam edeceğini belirtti.

PATLAMADAN YANIKLARLA KURTULMUŞTU

20 yaşındayken okula gittiği esnada atom bombasının atıldığı noktanın yaklaşık 1.2 kilometre uzaklığında patlamanın etkisine maruz kalan Tsuboi'nin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu biliniyordu. Ortaokul öğretmeni olarak çalıştıktan sonra kendini nükleer karşıtı faaliyetlere adayan Tsuboi, nükleer silahların çirkin yüzünü on yıllardır yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi ile paylaşmıştı.

HİROŞİMA'DA NE OLMUŞTU?

6 Ağustos 1945'te ABD tarihte ilk kez Japonya'ya karşı atom bombası kullanmış, yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırı, yüz binlerce kişinin yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ¨Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme’ kararlılığımızın nişanesi olmalı¨ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima’nın 75. anma yıl dönümünde gönderdiği mesajda ¨Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme’ kararlılığımızın nişanesi olmalı.¨ ifadelerini kullandı.

ABD'li uzman: Yuriy Dolgorukiy'in atışı 160 Hiroşima'ya eşit ABD Bilim İnsanları Federasyonu’ndan Hans Kristensen, Rus denizaltı Yuriy Dolgorukiy’den yapılan son atışın toplam gücünün, Hiroşima’ya atılan 160 bombanın gücüne eşit olduğunu belirtti.

Hiroşima katliamının 72'nci yıldönümü ABD güçleri tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 72'nci yıldönümünde, hayatını kaybeden 140 bin kişi için anma töreni düzenlendi.