Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, resmi temaslarda bulunmak için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Vang, burada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşme yaptı. İkili, ardından basın toplantısı düzenledi. Vang, Çinli Cosco Group Limited firmasının Pire Limanı'na yaptığı yatırımın Avrupa ile kurulan bağ için sembolik bir adım olduğunu savundu.

"2 BİN YILLIK GEÇMİŞİMİZ VAR"

Bakan Vang, Çin ile Avrupa arasında büyük iş birliği imkânlarının bulunduğunu ve kültürel diyaloğu geliştirmeye arzu ettiklerini söyledi. Çinli Bakan "Çin ve Avrupa arasındaki kültürel alışveriş 2 bin yıldan fazla bir geçmişe sahiptir ve tarihimizin ağırlığı en büyük zenginliğimizdir. Doğu ve batı medeniyetlerinin temsilcileri olarak diyalog, anlayış ve karşılıklı güveni güçlendirmemiz lazım" dedi. Yunan Bakan Dendias Covid-19 salgını sonrası dönemde Çin ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.



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