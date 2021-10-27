Türkiye Gazetesi

Kanada’da geçtiğimiz aylarda eski yatılı okul bölgelerinde yerli Kızılderili yerli halkına ait yüzlerce mezar ve kemik kalıntıları bulundu. Bu durum, hem ülke genelinde hem de dünyada büyük tepki çekti. Kanada'da ayaklanan halk, protestolar düzenledi. Gösterilerde çok sayıda Katolik kilisesinde yangınlar yaşandı.



PİSKOPOSLAR ÇAĞIRDI

Bu durum ile ilgili Vatikan'dan bir açıklama geldi. Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in yerli halkla uzlaşma sürecinin bir parçası olarak Kanada’ya gitmesi için ülkedeki piskoposlar tarafından yapılan daveti kabul ettiği bildirildi. Kanada’da Katolik kilisesine bağlı yatılı okullarda çocuk istismarı ve yetersiz beslenmeye maruz bırakılan yerli halktan kilise adına özür dilemesi çağrısıyla karşı karşıya olan Francis’in söz konusu ziyaret için istekli olduğu belirtildi. Ziyaretin tarihi ise henüz kararlaştırılmadı.



ÖZÜR DİLEMEMİŞTİ

Öte yandan, Papa, yerlilere ait isimsiz mezarların bulunmasının ardından acı çektiğini açıklamıştı ancak bazı Kanadalıların talep ettiği gibi doğrudan özür dilememişti. Ciddi suiistimallerin meydana geldiğini kabul eden Kanadalı piskoposlar ise eylül ayında özür dilemişti.



Kanada'da bir toplu mezar daha bulundu Kanada'da toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi. Yine bir misyoner okulu yanında onlarca kemik bulundu.



Kanada Başbakanı'ndan yerli çocuklar için anlaşma Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Saskatchewan eyaletindeki bir kilisede resmî kayıtlarda yer almayan 751 çocuk mezarının bulunmasıyla gündeme gelen Cowessess First Nation toplumu ile çocuk refahı konusunda tam yetki veren bir anlaşma imzaladı.

