Türkiye Gazetesi

Mısır'da son dönemde sosyal medyada bazı Sağlık Bakanlığı yetkililerinin rüşvet aldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu ithamlar sonrası Mısır Başsavcılığı, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

BAKAN ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Bu haber sonrası Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bakan Zayid'in sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi. Mısır sosyal medyasında bakanın kalp krizi geçirmesinin söz konusu soruşturmadan hemen sonra olması gündem oldu.

Mısır'da OHAL 4 yıl sonra kaldırıldı Mısır'da 2017 yılından bu yana uygulanan olağanüstü hal sonunda kaldırıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerimiz gelişme gösteriyor Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukru, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gidişatı hakkında Mısır'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.