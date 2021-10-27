Türkiye Gazetesi

Dünya'daki akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yaptı.

KKTC'de hali hazırda 7,99 liraya satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 8,80 liraya, 98 oktan kurşunsuz benzin 7,99 liradan 8,96 liraya, Euro Diesel 7,30 liradan 8,44 liraya ulaştı.

Zammın ardından gaz yağı 7,27 liradan 8,39 liraya, mutfak tüpü 107 liradan 140 liraya yükseldi. 27 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre zamlı fiyatlar, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

KKTC'ye sağlanan can suyu 6’ıncı yılına girdi! Halk ise projeden memnun KKTC’de 6 yıl önce tamamlanan “Su Temin Projesi” ile Türkiye’den ülkeye can suyu bağlanmıştı. KKTC halkı projeyi memnuniyetle karşılarken, altyapı faaliyetlerinin tamamlanmasıyla suyu tarımsal sulamada kullanmak için gün sayıyorlar. Türkiye’den aktarılan su Geçitköy Barajı’na iletimi sayesinde KKTC’nin 50 yıl boyunca içme suyu kullanımı ve tarımsal su ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Benzinde kur krizi KKTC'ye sıçradı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Benzinciler Birliği akaryakıt dağıtım şirketleri K-PET ve AL-PET'in akaryakıt satışını durdurduğunu bildirdi.