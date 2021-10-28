Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Artan vaka sayıları hükümetleri tekrar sıkı tedbirler almaya itiyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rakamları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren tedbirler artırılacak.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, başkentte salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle önlemlerin sıkılaştırılacağını ifade etti.

Buna göre, 1 Kasım'dan itibaren kafe, restoran, spor salonu, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve toplu etkinliklere giriş ancak Kovid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle mümkün olacak.

Ülkede son 24 saatte 1451'i başkentte olmak üzere 26 bin 71 ile en yüksek vaka sayısı kaydedildi.



Ukrayna'da günlük en yüksek ölüm sayısı görüldü Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölü sayısı 734 ile günlük en yüksek seviye görüldü.

ABD'den Ukrayna'ya silah ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son partisi Ukrayna'ya ulaştı. Paketin içinde tıbbi ve silah ekipmanları var.