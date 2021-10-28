Türkiye Gazetesi

ABD'nin Güney Carolina eyaleti Charleston kentinde bulunan 200 yıllık Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi (AME), 17 Haziran 2015'te bir katliama sahne oldu. Beyaz üstünlükçü Dylann Roof, kilisede düzenlediği silahlı saldırıda 9 siyahiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı. Saldırının ardından bir internet sitesinde "ırkçı manifesto" yayımladı. Polis tarafından yakalanan zanlı "Her gün siyahiler beyazları öldürüyor. Birilerinin bir şey yapması gerekiyordu" diye ifade verdi.

İDAM CEZASI ALDI

Aralık 2016'da yapılan duruşmada kararını açıklayan jüri, AME'de 9 kişinin katledilmesi nedeniyle 33 ayrı suçtan yargılanan Roof'un "federal nefret suçu" işlediğine karar verdi. 21 yaşında işlediği cinayetten dolayı Roof, federal bir nefret suçundan ölüm cezası alan ilk kişi olarak idama mahkûm edildi.

SAĞ KURTULANLAR DA PARA ALACAK

Öte yandan, bu olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve hayatta kalan mağdurlara toplam 88 milyon dolar ödeme yapılacağını duyurdu. Bakanlık, ölenlerin yakınlarına 6 ila 7,5 milyon dolar para verileceğini, sağ kurtulanlar için bu rakamın 5 milyon dolar olacağını bildirdi.

TAZMİNATIN SEBEBİ, DEVLETİN ROOF'A SİLAH RUHSATI VERMESİ

AME mağdurlarının, Roof'un katliamda kullandığı silahı ruhsatlı bir şekilde satın almasına izin veren yasaya karşı 2016'da açtığı davanın haklı bulunması üzerine, söz konusu tazminatın ödenmesine karar verildiği kaydedildi. Başsavcı Merrick Garland, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı, başarılı bir nefret suçu kovuşturmasıyla bugün sivil iddiaları haklı bularak topluma adaleti getirmeye çalıştı" dedi.

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