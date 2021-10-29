Türkiye Gazetesi

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı sebebiye ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken, bir kutlama mesajı yayımladı. Bakan Blinken, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlarken, ABD adına Türkiye halkını kutluyorum” açıklamasında bulundu.

"ABD VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİ KRİTİK BİR DEĞER TAŞIYOR"

Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki ve ABD ortağı olduğunu belirten Blinken, Türkiye’nin yıllardır süren küresel zorluklarda ABD ve uluslararası toplumla birlikte hareket ettiğini vurguladı. Blinken, Türkiye ile ABD arasında uzun yıllardır devam eden ikili ilişkilerin ticari, güvenlik ve diplomatik iş birliği üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Türkiye ile ABD arasında nesiller boyu devam eden ilişkinin önemli ve kritik bir değer taşıdığını ifade eden Blinken, “Bu özel gününüzde size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz ve gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

ABD’den Türkiye’ye 29 Ekim kutlaması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken, “Bu özel gününüzde size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz ve gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." dedi.