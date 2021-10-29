Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, Karaçi’nin Kuzey Nazimabad bölgesinde bir petrol istasyonunun elektrik odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Krikette Pakistan'a yenilen Hindistan, zaferi kutlayanları cezalandırdı Krikette Pakistan'a yenilen Hindistan, zaferi kutlayanları cezalandırdı Pakistan, Hindistan'ı kriket maçında yendi. Hindistan, Pakistan'ın zaferini kutlayanları ise affetmedi.

Taliban, Pakistan'a büyükelçi atadı Taliban, Pakistan'a büyükelçi atadı Afganistan'daki Taliban yönetimi, Pakistan'daki büyükelçiliği ve iki konsolosluğuna temsilciler atadı.