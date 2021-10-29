Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, Karaçi’nin Kuzey Nazimabad bölgesinde bir petrol istasyonunun elektrik odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
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Pakistan’da petrol istasyonunda patlama: 4 ölü
29.10.2021 - 21:25 | Son Güncelleme: 29.10.2021 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir petrol istasyonunun elektrik odasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, Karaçi’nin Kuzey Nazimabad bölgesinde bir petrol istasyonunun elektrik odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Etiketler : pakistan,patlama,ölü,
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