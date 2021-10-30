Türkiye Gazetesi

Afganistan’da Taliban ile hükûmet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu Taliban’ın ülke yönetimini devralması ve uluslararası yardım akışının durması ülkedeki açlık ve sefaleti derinleştirdi. Afganistan’daki saha araştırmasına göre, hayat mücadelesi veren kimi aileler 1.000-3.000 dolar arası değişen fiyatlara satışa çıkardığı çocuklarını yakınlarına satmak isterken, kimi aileler alıcının kim olduğuna bakmaksızın evlatlarını para karşılığı veriyor.

22,8 MİLYON KİŞİ GIDA SIKINTISININ EŞİĞİNDE

BM verilerine göre Afganistan’da, gelecek kış nüfusun yarısından fazlasına denk gelen 22,8 milyon kişi ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacak. Son dönemde ülke genelinde artan açlık ve fakirlik sebebiyle çocuklarını satılığa çıkaran onlarca aileden biri de Gor vilayetinin merkez ilçesi Firuzkoh’un dışındaki Dere-yi Kazi bölgesinde bir barakada yaşayan Samimi ailesi.

"TORUNLARIMI SATIŞA ÇIKARDIM"

2 oğlu, 1 gelini ve 4’ü kız 6 torunuyla birlikte kirada yaşayan Ruhşana Samimi (56) “Evin geçimini sağlayan büyük oğlum hastanede diğer oğlum da yanında refaketçi. Onlar gidince geçim sıkıntımız attı. 6 ve 4 yaşındaki iki kız torunumu satıp elde ettiğim gelirle ihtiyaçları temin etmek istiyoruz. Bir hafta önce torunlarımı satışa çıkardım ancak henüz satın alan olmadı. Büyük torunum için 2.200 dolar ve küçüğü için ise 1.100 dolar fiyat belirledim. Açız ve bu dönemde bize kimse yardım etmedi” diye konuştu.

Afgan kadından ‘insanlık ölmemiş’ dedirten hareket Bursa'da çocuğuyla birlikte karton toplayan Afgan kadın, çöpte bulduğu bir çanta dolusu altını polise teslim etti. Polisin yaptığı incelemede altınların sahte olduğu belirlenirken, gerçeği bilmeyen Afgan kadının davranışı ise takdir topladı.

Taliban dağıtıma yeniden başladı: Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var Taliban yönetimi, 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımına yeniden başlanmasının ardından günlük binlerce pasaport verdiklerini ve tüm Afganistan halkının buna hakkı olduğunu açıkladı.

NATO'dan Afganistan itirafı: Sınıfta kaldık NATO'da Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Manza, "Afganistan’daki birliklerden gelen durum raporları NATO Karargâhında aylarca bekletiliyor ya da sulandırılıyordu. 140 bin askerle ulus oluşturmaya kalkınca başarılı olamadık" dedi.