Türkiye Gazetesi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı OECD'nin her yıl hazırladığı "Uluslararası Göç Görünüm Raporu" yayınlandı. Verilere göre OECD ülkelerindeki yeni göçmen sayısı 2020 yılında 3,7 milyon kişiye düştü. Bu rakam bir önceki, yıla oranla göçmen sayısında yüzde 30’luk düşüş anlamına geliyor. Göçmen sayısındaki düşüşteki en önemli etken dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgı.

AİLE GÖÇÜNDE DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Koronavirüs salgının da etkisiyle tüm göç kategorilerinde düşüş kaydedildi. En büyük düşüş aile göçü" kategorisinde yaşandı. Aile göçü geçtiğimiz yıl yüzde 35 geriledi. Raporda en fazla alan ülke 576 bin göçmenle Amerika Birleşik Devletleri oldu. Raporun Türkiye başlığında da dikkat çekici bilgiler yer aldı.

TÜRKİYE’YE SIĞINMA BAŞVURULAR AZALDI

Verilere göre Türkiye yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliye "geçici koruma" sağlıyor. Bu 2014'ten bu yana tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ağırlanan toplam göçmen sayısının iki katından fazla. Türkiye'ye 2020'de ilk sığınma başvurusunda bulunanların sayısı ise yüzde 44,5 azaldı. Başvurularda büyük çoğunluğu Afganlar oluşturdu.

ÜLKELERE 2 TRİLYON DOLAR MASRAFI VAR

Raporda göçmenlerin ülkelere mali etkileri de değerlendirildi. Göçmenlerin toplamda ülkelere 2,5 trilyon dolarlık katkı sağladığı tespit edildi. Göçmenler için devletlerin yaptığı harcamamaların toplamı ise 2 trilyon dolar oldu.

Merkel'den göçmen açıklaması: Türkiye desteklenmeli Almanya Başbakanı Angela Merkel, 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi.