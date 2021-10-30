ABD Ulusal İstihbarat Topluluğunun 90 günlük incelemesiyle oluşan cuma günü Covid raporunu paylaştı. Rapora göre Covid’in biyolojik bir silah olarak geliştirilmediği sonucuna ulaşıyor.
Raporda, "doğal bir köken" ve laboratuvar sızıntısı gibi "makul" hipotezler olduğu vurgulandı. Ancak analistlerin hangisinin daha "olası olduğu" konusunda anlaşamadığı belirtildi.
Rapora göre, virüsün doğal kökenli olduğuna inananların ulaştıkları sonuca güvenleri az. Laboratuvar iddiası sonucuna ulaşanlarda ise güven "orta" derecede.
İstihbarat kurumları Covid-19'un "biyolojik silah olarak" geliştirilmediği konusundaysa hemfikir.
Türkiye'de son 24 saatte 83 kişi Covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 241 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 83 kişi hayatını kaybetti.
Cep telefonlarımızla Covid 19 testi imkansız değil Covid 19’un tüm dünyaya endişe verdiği, sanattan ekonomiye, sağlıktan ulaşıma tüm sektörleri olumsuz etkilediği bu dönemde virüs kolayca tespit edilebilse hayat ne kadar kolay olurdu öyle değil mi? Bilim adamları aşılar ve antiviral ilaçlar gibi tıbbi ilerlemelerin yanı sıra, pandemiye karşı ek bir savunma hattı olarak yüzeylerdeki korona virüs parçacıklarını tanımlamak için akıllı telefonlardan yararlanmayı düşünüyor.
ABD İstihbaratından Covid-19 raporu
ABD Ulusal İstihbarat Topluluğu Covid-19 raporunu yayınladı. İstihbarat kurumları raporun 'biyolojik bir silah' olarak geliştirilmediği konusunda hemfikir. Ancak kökeni konusu yine yanıtsız kaldı.
ABD Ulusal İstihbarat Topluluğunun 90 günlük incelemesiyle oluşan cuma günü Covid raporunu paylaştı. Rapora göre Covid’in biyolojik bir silah olarak geliştirilmediği sonucuna ulaşıyor.
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