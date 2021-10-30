Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya ve Çin ile sınırlarını kapatan Kuzey Kore, sahip olduğu nükleer ve balistik füzelerin sonucunda uluslararası yaptırımlarla mücadele etmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelerle birlikte ülke tarihinin en zor günlerini geçiriyor.

GIDA VE İLAÇ KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞIYORLAR

Özellikle gıda ve ilaç konusunda yaşanan sıkıntı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'u harekete geçirdi.

SİYAH KUĞU ÇAĞRISI

Vatandaşlarına 'siyah kuğu' yeme çağrısında bulunan Kim, ürünün lezzetine ve besin değerlerine dikkat çekti.

ÇİFTLİKLERİ BULUNUYOR

Kore İşçi Partisi’nin baş sekreteri Ri Jong Nam tarafından ülkesinin doğusunda açılan Kwangpho Çiftliği, siyah kuğuların yetiştirilmesi için kullanılıyor.

KANSERE KARŞI ETKİLİ

Kuzey Kore'de yayın yapan NK News, 2019 yılından bu yana ülkede tüketilen siyah kuğu etinin kansere karşı etkili olduğunu ortaya çıkaran araştırmaların olduğunu da iddia ediyor.

ABD, Kuzey Kore'yi uyardı: Daha fazla provokasyondan kaçının ABD, dün iki balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye provokasyonlara son vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kuzey Kore’den balistik füze denemesi! Japonya kırmızı alarm ilan etti Son dönemde üst üste füze denemeleri ile dikkat çeken Kuzey Kore’nin iki balistik füze daha denediği açıklandı. Kuzey Kore’nin bu tehlikeli girişimlerinin ardından Japon gemileri alarma geçti. Füze denemesinin Güney Kore, Japonya ve ABD istihbarat şeflerinin Kuzey Kore'yi görüşmek üzere Seul'de bir araya geleceği zamana denk gelmesi ise dikkat çekti.

Kuzey Kore lideri "suikast timleri kurdu" iddiası Eski üst düzey ajan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "suikast timleri" kurduğunu iddia etti.