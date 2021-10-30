Türkiye Gazetesi

Suriye'de Esad rejiminin haber ajansı SANA'ya göre savunma bakanlığındaki askeri kaynağa dayandırıldığı habere göre Şam'ın kırsalındaki askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti. İsrail'in yerel saatle 11.17'de Şam kırsalındaki bazı askeri noktaları, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef aldığını söylenilen haberde "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerinden bazılarını düşürdü" denilerek 2 rejim askerinin yaralandığı ve maddi kayıpların meydana geldiği belirtildi. Şam ve çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İSRAİL'DEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplar ve Lübnan Hizbullahı'na ait askeri noktalar bulunuyor. İsrail makamlarından Esad rejiminin füze saldırısı iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BM'nin yardım paraları Esad'a gitmiş Birleşmiş Milletlerin insani yardım için Suriye'ye yönlendirdiği fonun ihtiyaç sahiplerine değil, Esed rejimine gittiği ortaya çıktı.





