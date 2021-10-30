Türkiye Gazetesi

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Yemen'deki İran destekli Husilerle ilgili Suudi Arabistan'a yönelik eleştirel açıklamalarının ardından başlayan kriz sürerken, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Kordahi'nin açıklamalarına tepki gösterdi. BAE devlet haber ajansı, Lübnanlı yetkililerin açıklamaları nedeniyle BAE’nin Lübnan Büyükelçisinin geri çağrıldığını bildirdi. Ayrıca, BAE vatandaşlarının Lübnan’a seyahat etmesinin yasaklandığı da belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN, BAHREYN VE KUVEYT DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dün Suudi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiği, Beyrut Büyükelçisinin de geri çağrıldığı duyurulmuştu. Suudi Arabistan hükümetinin Lübnan'dan tüm ithalatın derhal durdurulması talimatı verdiği aktarılmıştı. "Krallığa ve Arap koalisyonunun bir parçası olan ülkelere yönelik bu açıklamalarda yer alan hakaretlerden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı" belirtilerek, "Bu açıklamalar, Lübnanlı yetkililerin Krallığa ve politikalarına yönelik kınanması gereken ve reddedilen pozisyonların yeni bir bölümünü temsil ediyor" denildi. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da son dönemde Lübnanlı yetkililerin "kabul edilemez", olumsuz tavır ve açıklamaları gerekçe gösterilerek Manama Büyükelçisi Milad Hanna Nemmur'dan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği aktarılmıştı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise Lübnanlı yetkililerin açıklamalar nedeniyle Lübnan'ın Kuveyt'teki Maslahatgüzarının 48 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiğini duyurmuş, Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisinin de istişareler için ülkeye geri çağrıldığını bildirmişti.

KORDAHİ'NİN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI

Lübnan Enformasyon Bakanı Kordahi, göreve başlamadan önce katıldığı ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir programda, Yemen'deki Husilerin "nefsi müdafaa" kapsamında savaştığını ve Suudi Arabistan'ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiğini belirtmişti. Kordahi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e dışarıdan bir müdahalesinin olduğunu ifade etmişti. Kordahi daha sonra yaptığı açıklamada ise sözlerinin bakan olarak atanmadan önce yaptığı kişisel görüşleri ve mevcut Lübnan hükümetin politikalarına bağlı olduğunu vurgulayarak, "Arap-Arap savaşlarına karşıyım, Suudi Arabistan'a karşı düşmanlıkla suçlanmayı reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon, 7 yıldır Yemen'deki İran destekli Husilerle savaşıyor.

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