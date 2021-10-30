Türkiye Gazetesi

Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Aden Uluslararası Havalimanı'nın dış kapısını hedef alan patlamada, 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı. Aden'deki Al-Jumhouri Genel Hastanesi'nden yetkililer, acil durum merkezinde hala çok sayıda yaralının tedavisinin sürdüğünü ve tüm sağlık personelinin seferber edildiğini söyledi.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPILDI

Yetkili ayrıca, yaralılar için kan bağışı çağrısı yapıldığını da bildirdi.

Patlamanın havalimanının yakınlarındaki bir otelde büyük bir yangına neden olduğu aktarıldı.

Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 28'e yükseldi Yemen'de 30 Aralık'ta hükümetin kabine üyelerinin Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nında meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.