Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) savaşın kurallarını değiştirdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, salı günü resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass'ta Bayraktar TB2'nin ilk defa kullanıldığını duyurmuştu. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Korgeneral Valeriy Zaluzhny'nin emriyle yapılan saldırı sonrası Rus savunma sistemlerinin paramparça edildiği ve ayrılıkçıların kontrolündeki bir köyün de kurtarıldığı bildirildi.

Bayraktar TB2'nin sınırı geçmeden Rus savunma sistemini imha etmesi, bir süredir silahlanma yarışına giren Atina'yı korkuttu. Yunan medyasında yer alan haberlerde "Kiev’in, Bayraktar'la gerçekleştirdiği saldırı, Donbass krizinde el yükseltti" ifadelerine yer verildi.

Yunan medyası, Ukrayna ordusunun İngiliz Brimstone füzeleri de almak istediğini yazdı. Anlaşma olursa bu füzeler Ukrayna'nın savaş gemilerini de donatacak. 50 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre uzunluğundaki bu füzelerin vurabileceği hedef aralığı, hızlı hareket eden ve manevra yapabilen araçlardan tanklara, depolara ve gemilere kadar uzanıyor.

MOSKOVA'DAN TANK SEVKİYATI

Bölgede gerilim devam ederken Rus ordusunun sınıra tank sevk ettiği öne sürüldü. Rus medyası ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin de zırhlı araçları ve topçuları hızlı bir şekilde Donbass'a aktardığını ve yıl sonuna kadar bölgeyi ele geçirmeye hazırlandığını iddia etti.

Rus haber ajansı Avia.pro, en az iki trenin yüklediği yaklaşık 50 tank, birkaç düzine top ve roket topunun yanı sıra hafif zırhlı araçlara ait görüntüleri paylaştı. Habere göre Ukrayna, zırhlı kuvvetlerini kullanarak kara operasyonu başlatmaya hazırlanıyor.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI KARADENİZ SEMALARINDA

Salı günkü saldırı sonrası Rusya Savunma Bakanlığı, iki uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22M3'leri Karadeniz semalarında uçurdu. Stratejik füze taşıyabilen uçaklara S-27'ler eşlik etti.

Rusya lideri Putin, 2021'in ilkbaharında Kırım çevresi ve Ukrayna çevresine sayıları 100 bini aşan bir ordu yığmış, savaş korkusu Karadeniz çevresinden dünyaya yayılmıştı. Günler sonra ise Ukrayna'dan Gürcistan'a doğru seyreden İngiliz savaş gemisi Kırım çevresinde Rus savaş uçaklarının uyarı ateşine maruz kalmış ve savaşın kıyısından dönülmüştü.

Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Türkiye’de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna’ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye’nin suçlanamayacağını söyledi.

Kırgızistan: SİHA’lar yakında ülkemize gelecek Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Türkiye’den silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini açıkladı.

Etiyopya ve Fas SİHA'ya talip oldu Ukrayna ve Polonya’nın ardından Afrika ülkeleri de Türk yapımı silahlı ve silahsız İHA’lar için sıraya girdi. Etiyopya ve Fas, SİHA almak istediğini Ankara’ya iletti.