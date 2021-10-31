Türkiye Gazetesi

İngiltere-İskoçya sınırındaki Northumberland bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki kadın temizlik yaparken servet buldu. Adı açıklanmayan yaşlı kadın, bit pazarlarından eve çok sayıda eşya taşırken, temizlik sırasında söz konusu eşyalardan birinde 2.3 santimetre büyüklüğünde taşı olan bir yüzükle karşılaştı.

YÜZÜK MİLYON DOLARLAR DEĞERİNDE ÇIKTI

Taşın elmas olduğunu fark etmeyen kadın yüzüğü yakınlardaki bir müzayede evine götürmeye karar verdi. Yaşlı kadının değersiz sandığı yüzüğün üzerinde 2.7 milyon dolar değerinde 34 karatlık bir elmas olduğu ortaya çıktı. Söz konusu elmas, Elmas Derecelendirme Laboratuvarı tarafından sertifikalandırılarak, incelenmek üzere Belçika'nın Anvers kentine gönderildi.

Hikayesi nedeniyle “Saklı Taş” olarak adlandırılan elmas, 30 Kasım'da Londra'daki Featonby Müzayadevi'nde açık artırmada satışa sunulacak.

Eşiyle beraber parkta dolaşırken 4.38 kartlık elmas buldu! ABD’de bir kadın eşiyle birlikte parkta gezerken yerde 4.38 kartlık bir elmas buldu. Elmasa henüz fiyat belirlenmezken, bu büyüklükte bir elmasın oldukça yüksek bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor.

Botsvana'da dünyanın 'üçüncü en büyük elması' bulundu Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, dünyada şu ana kadar çıkarılmış üçüncü en büyük elmasın bulunduğu bildirildi.