Latin Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu taşıyan tacirler ağır darbe aldı. Hollanda'da, Paraguay'dan gelen ve içinde soya fasulyesi olan konteynerde 4 ton 178 kilo kokain ele geçirildi. Rotterdam Savcılığı, Paraguay'dan gelen bir konteynerde soya fasulyesi arasına gizlenmiş 4 ton 178 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, kokainin Portekiz'e götürülmek istendiği belirtildi.
Belçikalı çiftçinin pazardan aldığı muz kolilerinden kokain çıktı Belçikalı bir çiftçinin başkent Brüksel'deki bir pazardan satın aldığı 10 muz kolisinin 7'sinden kokain çıktı. Şaşkına uğrayan çiftçi kokain paketlerini önce kakao yağı sandığını daha sonra uyuşturucu olduğunu anladığını söyledi.
Atlas Okyanusu'nda bir yelkenliden 5 tondan fazla kokain çıktı İspanya, Portekiz, İngiltere, ABD ve Kolombiya polis teşkilatlarının iş birliğiyle Atlas Okyanusu'nda yelkenli bir tekneye düzenlenen operasyonda, 5 tondan fazla kokain ele geçirildi.
Hollanda'da soya fasulyelerinin arasından 4 ton kokain çıktı
Latin Amerika'dan Avrupa'ya götürülen tonlarca kokain Hollanda emniyetine takıldı.
Latin Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu taşıyan tacirler ağır darbe aldı. Hollanda'da, Paraguay'dan gelen ve içinde soya fasulyesi olan konteynerde 4 ton 178 kilo kokain ele geçirildi. Rotterdam Savcılığı, Paraguay'dan gelen bir konteynerde soya fasulyesi arasına gizlenmiş 4 ton 178 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, kokainin Portekiz'e götürülmek istendiği belirtildi.
Etiketler : hollanda,kokain,uyuşturucu,