İngiltere'deki tren kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Kaza Wiltshire’daki Andover ve Salisbury arasında iki trenin çarpışması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Dorset ve Wiltshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın büyük olduğu ve 50 itfaiyecinin olay yerine gönderildiği aktarıldı. Kazanın ardından şehirdeki Fisherton Tüneli'ne yakın bölgedeki diğer tren seferleri durduruldu.
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı Pakistan'ın Sindh eyaletinde tren kazası meydana geldi. Feci kazada en az 45 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
Mısır'da tren kazası: 11 kişi öldü, 98 kişi yaralandı Mısır Sağlık Bakanlığının açıklamasında, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye vilayetine bağlı Tuh kentinde Kahire-Mansura seferini gerçekleştiren trenin yaptığı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İngiltere’de iki tren çarpıştı, çok sayıda yaralı var
İngiltere’nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire’da iki tren çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
İngiltere'deki tren kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Kaza Wiltshire’daki Andover ve Salisbury arasında iki trenin çarpışması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Dorset ve Wiltshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın büyük olduğu ve 50 itfaiyecinin olay yerine gönderildiği aktarıldı. Kazanın ardından şehirdeki Fisherton Tüneli'ne yakın bölgedeki diğer tren seferleri durduruldu.
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