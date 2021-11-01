Türkiye Gazetesi

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli'den gelen yazılı açıklamada, emniyet güçleri tarafından yapılan 6 farklı operasyonda yasa dışı göç girişiminin engellendiği ve 13’ü Tunuslu 112’si ise farklı Afrika ülkelerinden olmak üzere toplam 125 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet savcılığına bilgi verildiği ve kurtarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından göçmen merkezlerine gönderilecekleri kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.



Tunus açıklarında 340 göçmen kurtarıldı Tunus açıklarında 193'ü yabancı uyruklu olmak üzere 340 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı.



Tunus açıklarında 100 göçmen kurtarıldı Tunus'ta, sahil güvenlik güçleri Akdeniz açıklarında Afrika uyruklu olduğu öğrenilen 100 düzensiz göçmeni kurtardı.