Türkiye Gazetesi

Pasifik deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri olan ve sık sık sarsıntılar yaşayan Japonya'dan bir deprem haberi daha geldi. Ülkenin doğusunda bulunan İbaraki eyaletinde 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

DEPREM 60 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki'de yerel saatle 06.14'te 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 60 kilometre derinlikteki deprem, Tokyo ve çevre eyaletlerinde hissedildi.

Öte yandan güneydeki Kansai bölgesinin Wakayama eyaleti açıklarında da yerel saatle 05.35'te 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

Tayvan'da 6,5 büyüklüğünde deprem oldu Tayvan'ın Yilan bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem ülkenin kuzeyi ve doğusunda da hissedildi, işte son durum...

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Komşuda deprem! 6.2 ile sallandılar Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği öğrenildi. Depremin merkez üssünün ise Kandiye'nin 120 kilometre doğusu olduğu açıklandı.