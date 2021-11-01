Kiev'de, yeni tip koronavirüs vakalarının artması nedeniyle tedbirler artırıldı.
Kiev'de toplu taşıma ve alışveriş merkezlerinde aşı kartı ve PCR testi denetimleri yapıldı.
Başkentte bugünden itibaren kafe, restoran, spor salonu, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve toplu etkinliklere giriş ancak Kovid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle mümkün olacak. Kiev'de toplu taşıma ve alışveriş merkezlerinde aşı kartı ve PCR testi denetimleri yapıldı.
Kiev'de Kovid-19 tedbirler sıkılaştırılacak Kiev'de artan Kovid-19 vakaları daha sıkı tedbirler alınacağı ifade duyuruldu. Kentte 1 Kasım'dan itibaren tedbirler sıkılaştırılacak
Belaruslu muhalif Başkan, Kiev'de ölü bulundu Belaruslu muhalif STK Başkanı Vitaliy Şişov, Kiev'deki parkta ölü bulundu
Kiev'de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
Ukrayna2nın başkenti Kiev'de, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tedbirler artırıldı.
Kiev'de, yeni tip koronavirüs vakalarının artması nedeniyle tedbirler artırıldı.
Kaynak: AA
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