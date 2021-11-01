ABD'de bu Cadılar Bayramı (Halloween) kanlı geçti. Ülkedeki silahlı olaylarla ilgili verileri derleyen Silahlı Şiddet Arşivi sitesine göre California'dan Florida'ya kadar ülkenin farklı bölgelerindeki kutlamalarda silahlı saldırılar yaşandı. Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı. Diğer yandan, 2021'de şimdiye kadar ülke genelinde benzeri toplam 599 silahlı saldırı gerçekleşti. Bu sayı, 2020'de 611, 2019'da ise 417 olarak kayıtlara geçti.
Alec Baldwin’den ailesiyle Cadılar Bayramı pozu tepki çekti Rust (Pas) filminin çekim provalarında kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i (42) öldüren ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, Cadılar Bayramı’nı karısı Hilaria ve 6 çocuğuyla birlikte kutladı. Film setindeki trajik olay sonrası Hilaria Baldwin'in paylaşımı tepki çekti.
ABD'de Cadılar Bayramı kana bulandı: 12 ölü
ABD'de Cadılar Bayramı dolayısıyla hafta sonu kutlamalar yapıldı. Ancak eğlencede kan aktı. Ülkede düzenlenen silahlı saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetti.
ABD'de bu Cadılar Bayramı (Halloween) kanlı geçti. Ülkedeki silahlı olaylarla ilgili verileri derleyen Silahlı Şiddet Arşivi sitesine göre California'dan Florida'ya kadar ülkenin farklı bölgelerindeki kutlamalarda silahlı saldırılar yaşandı. Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı. Diğer yandan, 2021'de şimdiye kadar ülke genelinde benzeri toplam 599 silahlı saldırı gerçekleşti. Bu sayı, 2020'de 611, 2019'da ise 417 olarak kayıtlara geçti.
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