Türkiye Gazetesi

Irak’ta okulların açılmasıyla birlikte aşı yaşı da düşürüldü. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19’a karşı 12 yaş ve üstü çocuklara Pfizer-BioNTech aşısı yapılması tavsiyesi üzerine 12 yaş ve üzerindeki çocuklara da koronavirüsü (Covid-19) aşısı uygulama kararı alındığı duyuruldu.

Irak’ta salgının başından bu yana 2 milyon 56 bin 401 vaka tespit edilirken, 23 bin 196 can kaybı yaşandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5 milyondan fazla kişi Covid-19’a karşı aşılandı.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 745 bin 670'e çıktı ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 282 artışla 745 bin 670'e yükseldi.