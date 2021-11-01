Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın kuzeybatısında yer alan Sumatra adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Depremin, 6.4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu ise depremin 6,2 büyüklüğünde olduğunu belirtti. Kurum, afet sonrası tsunami uyarısıyapmadı. 50 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapılan adada can ve mal kaybı yaşanmadı.

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