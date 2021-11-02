Türkiye Gazetesi

Nijerya'da inşa halindeki binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandığı bildirildi. Enkaz altında daha fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor. Lagos eyaleti komiseri, henüz çöküşün nedenini belirlemek için erken olduğunu söyledi.



Enkaz altında onlarca kişinin bulunduğunun tahmin ediliyor.



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Nijerya'nın ticari şehri olan Lagos'ta, inşa halindeki 21 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, yaptığı açıklamada, Ikoyi bölgesinde, inşaatı devam eden 21 katlı binanın çökmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Odumosu, şimdiye kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3 kişinin de enkazdan yaralı çıkarıldığını söyledi.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Odumosu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Odumosu, enkaz altında onlarca kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

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