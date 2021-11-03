Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

PKK elebaşıları, örgütün Suriye uzantısı YPG’nin sözde komutanlığını yürüten Şahin Cilo’yu devre dışı bıraktı. Türkiye gazetesine bilgi veren Salih Müslüm’e yakın bir kaynak, Şahin Cilo’nun gözetim altında tutulduğunu ve sözde Halk Savunma Birlikleri ile örgütsel bağının kesildiği bilgisini paylaştı. PKK elebaşlarından Cemil Bayık’ın "PKK kuruluş felsefesine ihanet etti, ABD köpeği oldu" sözleriyle aforoz ettiği Şahin’in yerine Serhat kod adlı teröristin getirilmesi gerginliği zirve noktasına taşıdı.

Suriye Millî Ordusu Komutanlarından General Ziyad Hacı Ubeyd, örgüt içerisinde yaşanan kavganın tasfiye ve infazları da beraberinde getirdiğini söyledi. Hacı Ubeyd, son dönem Haseke, Rakka, Menbiç ve Deyr ez-Zor’da örgüt üst düzey isimlerine yapılan bombalı saldırı ve suikastlara dikkat çekti. Öte yandan operasyon takviminin işlediğini ve sahada hazırlığın en üst düzeyde sürdüğünü belirtirken Suriye Millî Ordu Sözcüsü Yusuf Hamud "İşgalci teröristleri Suriye’den sürüp çıkaracağız. Hepsini Kandil’e kadar kovalama kararlılığındayız" diye konuştu.

KANDİL'İN KOMİSYONU KESİLDİ

Suriye petrollerinin yüzde 85’lik kısmını 2015 yılından bu yana elinde bulunduran PKK terör örgütü son 8 aylık dilimde Kandil’in payına ciddi miktarda kısıtlama getirdi. Kandil’e bu durum "ABD’nin tasarrufu" denildi. Terör merkezi Kandil, yaşanan gelişme üzerine İran ile işbirliğine giderek başta Koniko ve Hak el Omar petrol kuyuları olmak üzere birçok noktada sabotaj girişiminde bulundu. Biden yönetiminin, bölgede faaliyet yürüten Delta Crescent Energy isimli Amerikan petrol şirketinin çalışma süresini uzatmaması da Kandil-İran ittifakının kazanımı olarak yorumlandı. PKK terör örgütü bu sonuç üzerine yeniden Şam seçeneğine yöneldi.

Sözde Halk Savunma Birlikleri ile örgütsel bağı kesilen Şahin Cilo’nun (sağda) yerine Serhat kod adlı terörist getirildi.

KAMIŞLI, MUHATAP DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde Lübnan’ın El Nahar gazetesine konuşan PKK elebaşlarından Cemil Bayık, İran ve Şam ile olan ilişkilerinin hayati önem arz ettiğine vurgu yaptı. PYD-YPG’nin varlığını Öcalan’a borçlu olduğunu söyleyen Bayık, Suriye denkleminde esas adresin Kandil olduğunu hatırlattı.

Konu ile ilgili görüştüğümüz Salih Müslüm’e yakın kaynak "ABD’nin Şahin Cilo'ya KDP-KYB gerginliğinde ara bulucu rolü vermesi Kandil’de büyük rahatsızlık oluşturdu. Ayrıca Kamışlı, Deyr ez-Zor ve Haseke’de Şii militanlara karşı PKK istihbaratının yürüttüğü faaliyetler, ABD ile yapılan tatbikatlar ve Şii milis üslerine ilişkin Amerikan tarafına verilen destekten de rahatsız. PYD’nin bazı konularda kendilerinin onayı olmadan kararlar aldığını düşünüyorlar. Bu nedenle son dönem İlham Ahmed’i Elder Halil ile Şahin Cilo'yu da Mahmut Berhudan ile dengelemeye çalışıyorlardı. Kandil’in tavrı bu noktada çok net. PYD’ye verilecek statü ile kendilerinin saf dışı edilmesine izin vermeyecekler" dedi.

RUS SAVAŞ UÇAKLARINDAN DEVRİYE UÇUŞU

Terör örgütünün işgali altındaki yerlere bir süredir yapılması planlanan operasyon hazırlıkları devam ederken, bir gelişme de El-Bab'da yaşandı. Gün içerisinde Rus savaş uçaklarının bir dizi devriye uçuşu yaptığı El-Bab semalarında kısa süre sonra Rus helikopterleri görüldü. Cebeli Şeyh’te bulunan TSK askerî üssüne inen Rus helikopterlerin Hımeymim’den askerî heyet taşıdığı ve Türkiye ile operasyona ilişkin görüşme yaptığı rapor edildi. SMO Sözcüsü Yusuf Hamud, operasyon hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada kapsamlı bir harekât vurgusu yaparken Ziyad Hacı Ubeyd, aylardır savaş tatbikatı yaptıklarını ve bugünlere hazırlandıklarını hatırlattı.

5 TÜRK GENERAL SINIRDA

Tel Temir, Menbiç, Ayn el-Arab ve Tel Rifat bölgelerinde asker, füze, tank ve mühimmat sevkiyatı sürerken 5 Türk generali Suriye sınırına geldi. Muhalif grup komutanları ile harekât planı yeniden masaya yatırıldı.

CHP Kandil'e 'yine' sessiz kaldı PKK elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı için "CHP, HDP’ye muhtaç" dedi. Kandil daha önce de "Kürt Meselesi'nde hemfikiriz” mesajını vermişti. CHP, hainlerin açıklamalarını duymazdan geldi. Ne yalanladı, ne de cevap verdi!

Kandil istiyor, HDP yolluyor HDP’li vekillerin lüks hayatına dikkat çeken baba Şevket Bingöl “Bizim çocukları dağdan gelip almadılar, HDP götürüp sattı, o parayla da kendi çocuklarını yurt dışında okutuyorlar” diye konuştu.