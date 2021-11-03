Türkiye Gazetesi

İngiltere’deki Leeds Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, son 10 yılda Grönland buz tabakalarının 3, 5 trilyon tondan fazlasını kaybettiği açıklandı. Araştırmalarında uydu verilerini kullanan uzmanlar, dünya çapında küresel deniz seviyelerinin bir santimetre arttığını belirledi.

2012 VE 2019 YILLARINA DİKKAT ÇEKTİLER

Artışın üçte biri ise aşırı hava koşullarının son 40 yılda gözlemlenmeyen rekor kıran buz erime seviyelerine yol açtığı 2012 ve 2019 olmak üzere sadece iki yaz boyunca gerçekleşti.

NEDENİ KÜRESEL ISINMA

Ancak, Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yeni yakalanan uydu görüntüleri, mevsime bağlı olarak buz erimesinin önemli ölçüde değiştiğini ve buna büyük ölçüde Grönland çevresinde akan ısı dalgalarının neden olduğunu gösterdi.

YÜZDE 25 ARTTI

Bununla birlikte bilim adamları, Grönland'ın buz tabakasındaki erimenin, son on yılda görülen küresel deniz seviyesindeki artışın yaklaşık yüzde 25'ine neden olduğunu açıkladı.

6 METRE DAHA YÜKSELEBİLİR

Araştırmacılar, Grönland'ın tüm buzu eriyecek olsaydı, küresel deniz seviyesinin 6 metre daha yükseleceğini söyledi.

“KÜRESEL ISINMAYA KARŞI SAVUNMASIZ”

Leeds Üniversitesi’nden Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi'nden çalışmanın baş yazarı Thomas Slater, "Dünyanın diğer bölgelerinde gördüğümüz gibi, Grönland da aşırı hava olaylarındaki artışa karşı savunmasız. Küresel ısınma arttıkça Grönland'daki aşırı erime olayları daha sık yaşanacak” dedi.

KIYASLAMA YAPTILAR

Slater ve meslektaşları, Grönland Buz Levhası boyunca yüzey yüksekliği değişikliklerini hesapladı. Bunu yapmak için, Ocak 2011'den Ekim 2020'ye kadar buz erime ölçümlerini toplandı. Bu veriler daha sonra, Dünya'nın arazisini haritalamak için gezegen yörüngesindeki uydular üzerinden gelen 15 bin 380 eş zamanlı ve bağımsız tahminle karşılaştırıldı. Bunların hepsi Grönland'ın buz tabakalarının ne kadarının eridiğini gösterdi.

“AFET VE YIKIMLARA NEDEN OLACAK”

İngiltere'nin Lancaster Üniversitesi Çevresel Veri bölümünden ortak yazar Amber Leeson, "Model tahminleri, Grönland buz tabakasının 2100 yılına kadar küresel deniz seviyesinin 3 ile 23 kat yükselmesine neden olacağını gösteriyor. Bu durum dünyada peşi sıra yaşanan afetlere ve yıkımlara neden olacak” diye konuştu.

Küresel ısınma, ABD'nin kışlarını sertleştiriyor Küresel ısınma üzerine yapılan bir araştırmada, ABD’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminin daha sert yaşanmasının Kuzey Kutbu’ndaki ısınma ile bağlantılı olduğu ortaya konuldu.

Türkiye için küresel ısınma alarmı Prof. Dr. Yücel, Türkiye'de sıcaklıkların küresel ısınmayla birlikte 80 yıl içinde yaklaşık 6,5 derece artabileceğini söyledi.

Küresel ısınma kataraktı artırdı İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle ozon tabakasının incelmesi; güneşten dünyaya gelen ultraviyole (UV) ışınların miktarını ve geliş açısını değiştirirken, bu durum göz sağlığını da etkiliyor.