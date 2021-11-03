Türkiye Gazetesi

İsveç'te ABBA konseri öncesi meydana gelen kazada 2 kişi canından oldu, bu olayın üstüne konser de iptal edildi. Uppsala Polis Sözcüsü Magnus Jansson Klarin, yaptığı açıklamada, 80 yaşındaki bir kişinin, konser salonunda 7'inci kattan fuaye alanındaki biri kadın 2 kişinin üzerine düştüğünü belirtti. Klarin, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığını söyledi.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Klarin, 1100 kişinin dinlemeye geldiği konserin iptal edildiğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.



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