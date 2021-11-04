Türkiye Gazetesi

Almanya’da 2000-2007 yıllarında 8’i Türk, 10 kişinin öldürülmesinin arkasında aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün olduğunun ortaya çıkmasının üzerinden 10 sene geçti. Neonazi NSU üyelerinin işlediği cinayetler, uzun süre karanlıkta kaldı.

Alman polisi, cinayetlerin arkasında uyuşturucu ticareti ve mafya bağlantıları olduğunu gerekçe göstererek yıllarca yanlış yönde soruşturma yürüttü. Kurbanların Türk olmasına ve cinayetlerde Ceska marka tabanca kullanılmasına rağmen cinayetler arasında bağlantı kurmayan polis, cinayetlerin faillerini aile yakınları arasında aradı ve kurbanların eşlerini, çocuklarını ve yakınlarını da suçlayarak onları mağdur etti.

TESADÜFEN ORTAYA ÇIKARILDI

Alman basını da cinayetleri, kurbanların sadece ikisi dönercide çalışmasına rağmen “döner cinayetleri” olarak nitelendirdi veya haberlerde “Boğaziçi cinayetleri” ve “Hilal cinayetleri” ifadelerini kullandı. NSU’nun varlığı ve Türkleri hedef alan cinayetlerin arkasında olduğu 4 Kasım 2011’de tesadüfen ortaya çıktı.

Örgütünün üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulundu. Mundlos ve Böhnhard’ın intihar ettikleri öne sürüldü. NSU’nun üç üyesinden biri olan Beate Zschäpe ise hücre evini ateşe verdikten dört gün sonra teslim oldu. Evin enkazında, cinayetlerde kullanılan silah bulundu, NSU’nun cinayetlerin sorumluluğunu üstlendiğini gösteren video ortaya çıktı.

Zschäpe, örgüte yardım ve yataklık eden dört kişiyle başsanık olarak yargılandı. Beş yıl süren dava sonunda Zschaepe'ye ömür boyu, Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5, Holger G'ye 3, Carsten S'ye de üç yıl hapis cezası verdi.

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında baş sanık Beate Zschaepe.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Örgütün eylemleri, yardım eden çevreler, güvenlik birimlerinde nasıl soruşturma yapıldığını araştırmak için komisyonlar kuruldu. Federal Meclis’te kurulan ve 2013’te çalışmalarını tamamlayan NSU Araştırma Komisyonunun hazırladığı rapor, güvenlik birimlerinin cinayetlerin soruşturmasında hatalar yaptığını ortaya koydu. Buna rağmen NSU’nun karanlık bağlantıları aydınlatılmadı.

NSU’nun silahları nasıl temin ettiği, cinayetlere ve örgüte ilişkin istihbarat ve güvenlik birimlerinin neler bildiği, örgütle ilgili istihbaratın elindeki dosyalara erişim yasağı konularak neler gizlendiği, Alman güvenlik birimlerinin neden cinayetleri engelleyemediği, Halit Yozgat’ın öldürüldüğü mekânda istihbaratta çalışan Andreas Temme’nin olay yerinde niçin bulunduğuna dair sorular hâlâ cevaplandırılmadı.

MERKEL SÖZ VERMİŞTİ

Başbakan Angela Merkel’in 2012’de cinayetlerin tamamıyla aydınlatılması sözünü verdiğini hatırlatan kurban yakınları ise bu sözün yerine getirilmesini istiyor.

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