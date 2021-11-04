Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Hazar Denizi sahilindeki Millî Park’ta “Karabağ Kahramanlarının İzinde” sloganıyla Azerbaycan’ın 2. Karabağ Savaşı’ndaki zaferine adanan “Zafer Panayırı” düzenleniyor.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park’ta kurulan panayırda gıda ürünleri, kitap ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Ayrıca 2. Karabağ Savaşı’nda kullanılan silahlar, askerî kıyafetler, araçlar ve teçhizatlar da sergilenirken katılım sağlayanlar için yarışmalar ve çocuklar için de eğlenceli aktiviteler düzenleniyor.

ELDE EDİLEN GELİR VAKFA BAĞIŞLANACAK

YAŞAT Vakfı Başkanı Elvin Hüseyinov “Vakfın katkılarıyla düzenlenen panayıra 20’ye yakın şirket katılarak ürünlerini satıyor. Elde edilen gelir vakfa bağışlanacak. Bağışlar şehit ailelerine ve gazilerine destek amacıyla kullanılacak. Böyle bir panayır Azerbaycan’da ilk defa yapılıyor. Burada Savunma Bakanlığı tarafından sergilenen askerî araç ve silahlar var. Bu askerî teçhizat 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan askerleri tarafından kullanıldı. Bunları topraklarımızı işgalden kurtardığımız zaman kullandık. Buraya gelen vatandaşlarımız bunları yakından görme ve inceleme şansını yakalıyor” dedi.

9 Kasım’a kadar devam edecek aktivitede Azerbaycan’ın kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılmasıyla konser programları da düzenlenecek.

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