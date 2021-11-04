Türkiye Gazetesi

Beyrut Limanı soruşturması 4'üncü kez askıya alındı. En-Nahar gazetesinin de aralarında bulunduğu Lübnan yerel basını, Beyrut'taki Temyiz Mahkemesinin, eski bakan Yusuf Fenyanus'un adli müfettişe henüz yanıt vermemesi üzerine dosya ile ilgili yeni bir karar verdiğini duyurdu. Habere göre, Temyiz Mahkemesi, Fenyanus'un müfettişe yanıt verinceye kadar hakim Tarık Bitar'ın dosyayı soruşturmasını durdurma kararı aldı.

4'ÜNCÜ KEZ ASKIYA ALINDI

Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları 12 Eylül'de, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı. Temyiz Mahkemesi'nin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alınmıştı. Söz konusu durdurma kararı ile birlikte, 2020'den bu yana soruşturma 4'üncü kez askıya alınmış oldu.

Beyrut patlaması faillerinin bulunamaması kurbanların ailelerinin acılarını daha da artırıyor Tarihindeki en zorlu ekonomik ve siyasi krizlerden biriyle boğuşan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlama sonrası başlatılan soruşturmaların tamamlanamaması, yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını daha da artırdı.

Beyrut Limanı'nda 4 tondan fazla amonyum nitrata rastlandı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bir konteyner içinde 4 tondan fazla amonyum nitrat bulunduğu bildirildi.