Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin başkenti Londra’da çevreci aktivist grup Insulate Britain üyeleri, ilginç bir eylem gerçekleştirdi. 50 aktivist, hükümetin iklim değişikliği konusundaki tavırlarını protesto etmek için parlamentoya giden sokak ve caddeleri kapattı. Eylemciler, ardından kendilerini el ve ayaklarından yere yapıştırdı. Grup, hükümete "İklim değişikliği konusunda daha ciddi adımlar atın" çağrısında bulundu.

SÜRÜCÜLERDEN TEPKİ

73 yaşındaki bir çevre aktivisti, eli yere yapışmış halde "Olmam gereken yer burası" diye bağırdı. Bazı sürücüler ise aktivistlere "Saatlerdir yollardayız. Eylem yapacaksanız gidin Parlamento önünde yapın" şeklinde tepki gösterdi. Eylemciler ise "Geçmişte Parlamento'daki protestolardan biliyoruz, işe yaramıyor. Bu yüzden yollarda protesto etmek zorundayız" şeklinde cevap verdi.

YAPIŞKANLAR SÖKÜLDÜ, EYLEMCİLER GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen polisler ise göstericilere bir süre izin verdi. Ekipler, daha sonra ise müdahalede bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de özel ilaçlarla eylemcileri yapıştıkları yerden çıkardı. Bunun üzerine polisler bazı eylemciler yaka paça gözaltına aldı.

Aktivistlerden liderlere çağrı: Konuşmayın, eyleme geçin İskoçya'da Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam üyeleri, dünya ülkelerinin sera gazı emisyonlarını azaltmada çok yavaş kaldığını savunarak "konuşmayın, eyleme geçin" çağrısı yaptı.

BM iklim zirvesinde liderler 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı taahhüt etti BM İklim Değişikliği Konferasında bir araya gelen 100'ün üzerinde lider, 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı, bu alanda 12 milyar dolar kamu ve 7,2 milyar dolar özel sektör finansmanı sağlamayı taahhüt etti.

Biden'dan uyarı: İklim zirvesinde dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin halihazırda dünyaya büyük zarar verdiğine dikkati çekerek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız." uyarısında bulundu.