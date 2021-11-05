Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde Rus hükümeti tarafından desteklendiği yönünde iddiaları içeren Steele dosyasıyla ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özel Yetkili Savcı John Durham tarafından yürütülen soruşturmada, Steele dosyasının oluşturulmasına katkı veren Rus Analist Igor Danchenko'yu gözaltına aldı.

FBI'A YALAN SÖYLEMEKTEN YARGILANACAK

2016'da Trump'ın Rusya ile ilişkili olduğuna dair iddialar içeren fakat daha sonra Demokratlar tarafından fonladığı ve yanlış içerikli bir dosya olduğu ortaya çıkan Steele dosyasında yazıları yer alan Rus Analist Danchenko gözaltına alındı. Virginia eyaletinde mahkemeye çıkması beklenen Danchenko, FBI'a yalan söyleme suçundan yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Rus hükümetinin, seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırmaya başlanmıştı. Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

Biden'a güven düştü, ABD'de yeniden Trump sesleri yükseliyor ABD'de yapılan bir ankete göre Joe Biden'a olan güven gittikçe azalıyor. 2024 seçimlerinde ise eski Başbakan Donald Trump'ın aday olması isteniyor.