Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanında yolcular ortalığı birbirine kattı. Geçtiğimiz pazartesi günü Confins şehrine yapılan uçuş, Confins’teki olumsuz hava koşulları sebebiyle kalkıştan sonra iptal edildi ve uçak Guarulhos Havalimanına geri dönmek zorunda kaldı. Uçuş ertesi güne ertelenince bazı yolcular geceyi havaalanında geçirecekleri için tepki gösterdi.

Bazı yolcular, havayolu şirketi çalışanlarına bağırdığı ve bir yolcunun ise eline aldığı metal sütun ile havayolu şirketine ait bankoya saldırdığı görüldü.

GOL havayolu tarafından yapılan açıklamada ise, ertesi güne ertelenen uçuşta bulunan tüm yolcuların konaklamasının şirket tarafından sağlandığını bildirildi.

İtalya'nın 75 yıllık havayolu firması son uçuşunu yaptı İtalya hükümetinin desteğini çekmesiyle iflasın eşiğine gelen 75 yıllık bayrak taşıyıcı havayolu firması Alitalia’nın son uçuşu bugün Cagliari kentinden başkent Roma’ya gerçekleşti.



