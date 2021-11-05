Türkiye Gazetesi

Saraybosna'da birçok ev ve iş yerini su basarken kent merkezinden geçen Miljacka Nehri'nin debisi yükseldi.

Şiddetli yağış sonucu başkentteki trafikte aksama oldu, ülkenin güney kesimlerindeki birçok kentte de su baskınları yaşandı.

Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Birliği tarafından yapılan açıklamada, yağışların ülke genelinde bugün devam edeceği ifade edilerek sel ve heyelan tehlikesine karşı kırmızı alarm verildi.

Endonezya’nın Cava Adası’ndaki selde 5 kişi öldü, 4 kişi kayboldu Endonezya’nın Cava Adası’ndaki yaşanan sel felaketinde 5 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.

Meteoroloji peş peşe uyardı: Sel, su baskını dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarlarını peş peşe yayımlandı. Raporda, "ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi' olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi