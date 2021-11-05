Türkiye Gazetesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Rusya Büyükelçiliği'nde beklenmedik bir kriz yaşandı. Söz konusu elçilikte sekreter olarak çalışan şahsın, elçilik binası önünde cesedi bulundu.

CESEDİ KALDIRIMDA BULUNDU

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği Sekreteri (35) elçilik binasının önündeki kaldırımlarda ölü olarak bulundu. Diplomatik kaynaklar öldürülen kişinin İstihbarat Servisi (FSB) bağlantıları olduğu belirtildi. 19 Ekimde yaşanan olay basına yeni aktarıldı. Yapılan açıklamada, Berlin polisinin Büyükelçiliği korumalarının 19 Ekim'de yerel saatle 07:20 sıralarında Rusya’nın Berlin Büyükelçilik binası önündeki kaldırımda cansız bir ceset bulduğu kaydedildi.

RUS GİZLİ SERVİSİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Ölü olarak bulunan kişinin Berlin'in Mitte semtindeki Behren caddesindeki büyükelçilik kompleksinin üst katından düştüğü ifade edilirken, 2019 yazından bu yana Berlin'deki ikinci büyükelçilik sekreteri olarak akredite edilmiş 35 yaşında olduğu belirtildi. Alman güvenlik yetkilileri tarafından sekreterin, Rus iç gizli servisi FSB'nin kılık değiştirmiş bir çalışanı olarak kaydettiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, Rus büyükelçiliği cesedin otopsisini kabul etmediği bildirildi. Güvenlik çevrelerinden iddia edilen düşüşün koşullarının ve ölüm nedeninin "bilinmediği" kaydedildi. Olayda, üçüncü şahısların ihmali olduğuna dair göstergeler olup olmadığı da belirsizliğini koruyor.

"TRAJİK BİR KAZA"

Rus sekreterin cenazesi Rusya’ya gönderilirken, Rus büyükelçiliği tarafından bugün yapılan açıklamada olay "etik nedenlerle" yorumlanmayan "trajik bir kaza" olarak nitelendirildi.

İngiltere'nin Berlin'deki diplomatı Rus casusu çıktı İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği çalışanı, Rusya'ya ajanlık yaptığı suçlamasıyla yakalandı. Almanya polisi operasyonun Londra yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini duyurdu.