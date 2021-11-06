Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Karabağ zaferinin yıl dönümü yaklaşırken bölgede görevli iki Rus barış gücü komutanı değiştirildi. Ermeni çetelerin Azerbaycan askerlerine yönelik tahrik, bölgeye yapılan silah, cephane ve insan kaçakçılığına göz yuman Kafkas kökenli Rus komutan Rüstem Muradov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesi ile görevden alındı. Muradov’un yerine atanan Mikhail Kosobokov da 20 gün sonra Rus Barış Gücü Komutanlığını General Gennadiy Anaşkin’e devretti. Azerbaycanlı Milletvekili Aziz Alekberli “Ermeni medyası ve kamuoyunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan daha çok, başta Ruslar ve İran olmak üzere müttefiklerine ‘Neden yanımızda değilsiniz’ tepkisi var. Hem savaş günlerinde hem de sonrasında ‘Yalnız bırakıldık’ diyorlar. Oysa Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bütün dünyayı hayrete düşürmeye devam ediyor. İşgali bitiren işbirliği ve gayret şu an bölgeyi yeniden imar konusunda da hızla ve başarı ile devam ediyor. İyi günde ve zor anlarda hep birlikte olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Rüstem Muradov, Rusya ve Ukrayna'nın ardından Karabağ'da görevlendirilmişti

TÜRKİYE HEP BURADA OLACAK

“Fuzuli Havalimanı, Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbent otoyol projesi başta olmak üzere Karabağ’da atılan her adım Türkiye ile birlikte yürüyecek” diyen Alekberli sözlerini şöyle sürdürdü: Bunlar şüphesiz büyük sosyal-iktisadi adımlar ve yalnızca Azerbaycan için değil bütün düşman unsurlara verilen mesajlardı. Şuşa Beyannamesi ile çizilen stratejik müttefikliğin ispatıdır. Karabağ’ın kapılarını birlikte tüm dünyaya açacağız. Türkiye bundan sonra her daim burada olacak. Birlikte belirlenen hedefe adım adım ilerliyoruz. Hiçbir kuvvet bu kardeşliği bozamayacak. Bir sonraki hedefimiz Zengezur üzerinden açılacak Türk kara koridoru. Barış adına yürüttüğümüz çaba tüm bölge için anlamlı ancak bizi yeniden kavgaya çekmek isteyenlere de hem Erdoğan hem de Aliyev net olarak ‘Haklarımız için dövüşmeye de hazırız’ mesajını çok açık verdi.

ABHAZYA’DA GÖREV YAPMIŞTI

Bakü merkezli Atlas Stratejik Araştırma Merkezi Koordinatörü Elhan Şahinoğlu ise Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin çok farklı bir boyuta taşındığını ve bu durumun bütün bölge denklemini değiştirecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Şahinoğlu, geçtiğimiz aylarda saha mayınlama, sınır tecavüzü, Azerbaycan askerlerine saldırı, silah ve cephane kaçakçılığı gibi Ermeni çetelerden gelen sabotaj ve tahriklerin komutan değişimi ile bitme noktasına geldiğini aktardı. Müslüman ismine sahip Muradov’un daha öncede Ahbazya’da görev yaptığını ve benzer sıkıntılara sebebiyet verdiğine vurgu yapan Şahinoğlu “Aynı din ve tarihi paylaştığımız bu ismin Ermeniler ile iş birliği yapması bizi üzdü. Kendisi bir Sovyet subayı ve hâlen komünist fikirler taşıyor. Rüstem Muradov’un yerine tayin edilen bir Rus general olmasına rağmen o dönem yaşanan sıkıntılar büyük oranda ortadan kalktı” dedi.

Azerbaycan, Karabağ zaferini kutluyor Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ'da elde edilen zaferin 1. yılında "Zafer Panayırı" kuruldu.

Putin: Karabağ'da çözüm için taviz gerekiyor Rus lider Putin, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır meselesinin çözümü, Sovyet dönemine ait haritalarda" dedi.