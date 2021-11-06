Türkiye Gazetesi

Madrid'de 8 deve ve 1 lama sirkten kaçtı. Hayvanlar sirkin bulunduğu yerin yakınındaki Carabranchel ilçesinin güney bölgesinde yerel saatle 05.00 sıralarında sokakta dolaşırken bulundu.

Polis, sağlıklı bir şekilde iade edilmeleri için hayvanlarla ilgilenildiğini belirtti.

SABOTAJ OLABİLİR

Hayvanların sahibi Quiros Sirki, olayın hayvan hakları aktivistleri tarafından gerçekleştirilen bir "sabotaj" olduğunu iddia etti. Sirk yöneticisi Mati Munoz, hayvanların bulunduğu bölgedeki elektrikli tellerin kesildiğini ifade etti.

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